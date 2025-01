Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sull'assenza di una figura del calibro di Paolo Maldini . Facendo riferimento, infatti, al DNA rossonero, lo storico telecronista ha fatto notare come al momento all'interno del club non è presente nessuno che possa trasmettere certi valori ai giocatori. E lo stesso discorso viene riproposto per la Roma , che ha cominciato a fare fatica dall'addio di Daniele De Rossi . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Caressa 'rimpiange' Maldini: e alla società fa un monito importante

"Le grandi aziende hanno la loro storia e il loro DNA. Puoi affrontare il cambiamento se rimani ancorato al tuo DNA. Il DNA si trasmette: è un modo di comportarsi, un orizzonte, degli ideali. Al Milan chi c’è che può trasmettere il DNA? Nel Milan c’era una figura come Paolo Maldini. Quando è andata in crisi la Roma? Quando è andato via De Rossi ed è arrivato Juric che non sapeva cos’è la Roma. Non si può scherzare con la storia di squadre che hanno centinaia di anni di vita. In questo momento è quello che secondo me manca". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione totale della rosa: ecco chi lascia e chi rimarrà >>>