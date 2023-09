Caressa: “8.5 al mercato del Milan, nonostante la spada di Damocle”

Le parole di Fabio Caressa sul mercato del Milan

"Al Milan do 8.5. Mercato di grandi idee, sfruttando la cessione di Tonali. Abbiamo visto arrivare alcuni giocatori che sembra possano fare la differenza in Italia come Pulisic e Loftus-Cheek, giocatori di gamba. Tutti giocatori con caratteristiche ben precise. Hanno fatto tutto bene e tra l’altro erano anche con la spada di Damocle sulla testa dopo l’addio della dirigenza precedente". LEGGI ANCHE: Francia: perché rischiare Giroud, pedina fondamentale per il Milan? >>>