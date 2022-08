Caressa: “Kalulu è fortissimo, serve assolutamente alla difesa del Milan”

Intervenuto sul proprio canale 'YouTube', Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni su Pierre Kalulu e sul campionato di Serie A. Ecco il suo intervento: "Per me sono tornate le sette sorelle. Attenzione al Napoli e alla Lazio. Per me sarà un campionato fantastico e non escludo che potrebbe venir fuori qualche spareggio. C’è molto equilibrio. Kalulu? E' fortissimo. Lo abbiamo sottolineato al Club, è un giocatore rapido e veloce che a quella difesa serve assolutamente. In quella posizione mi sembra che Kalulu abbia fatto una crescita che forse non la prevedeva neanche lui". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>