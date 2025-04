Caressa: “Caso Scommesse? Hanno già pagato, ma c’è una caccia alle streghe”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del caso Scommesse, tornato prepotentemente a galla in questi ultimi giorni: "Certamente i ragazzi, per le intercettazioni che si leggono e bisogna leggersi perché escano certe intercettazioni se non è stato commesso un reato, non fanno una bella figura. Abbiamo letto delle cose che danno fastidio, soprattutto di Fagioli. Però questi ragazzi hanno già pagato per queste cose che sono uscite, sono andati a fare dei percorsi di recupero, hanno sbagliato, hanno pagato e hanno chiesto scusa. Già ritrovarsi sui giornali per queste cose non è giusto".