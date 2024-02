Milan, Cardinale: “Stadio? Pronto a farlo da solo, ma non escludo l’Inter”

Su possibili nuove proposte: "Non capisco perché in Italia, appena qualcuno propone cose nuove, si dice: Beh, si è sempre fatto così! Capirei se le cose andassero bene, e invece abbiamo un grande vuoto da colmare". Ora, invece, le cose vanno meglio". Con Luigi De Siervo (amministratore delegato della Serie A) "ora ci siamo capiti, lui ha capito che posso dare una mano a livello internazionale: basti pensare che con ESPN, Amazon, Fox, e tutte le grandi media company statunitensi, faccio affari di successo da anni. La mia esperienza e i miei rapporti con questi network possono essere una risorsa che può essere di grande aiuto alla Serie A". LEGGI ANCHE: Cardinale dice tutto. Cessione, stadio e non solo. Ecco le sue parole.