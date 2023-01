Cardinale: “Lavoriamo senza sosta. Non fatevi ingannare dalle faccende sportive”

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a come opera la sua azienda: ecco cosa ha detto

Business Insider riporta delle dichiarazioni di Gerry Cardinale su come opera la sua azienda. "Lavoriamo senza sosta. È un lavoro che va dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Ma è così che la nostra azienda è impostata. Non fatevi ingannare dai luccichii di 'Top Gun' e dalle faccende sportive. È sempre la stessa cosa", ha detto il numero uno di RedBird e proprietario del Milan .

Inoltre Tom Werner, ex produttore televisivo e a lungo presidente del Fenway Sports Group - la holding americana che possiede quote del Liverpool tra i cui investitori vi è anche Gerry Cardinale - si è espresso così sul proprietario del Milan: "Penso che Gerry abbia visto il valore che abbiamo creato nel Liverpool e credo che speri di replicare con il Milan il successo che il Liverpool ha avuto in Premier League".