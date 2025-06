Cardinale entra anche in NFL? Il numero uno di RedBird: 'Interessato, ma...'

Intervistato in un podcast di CNBC Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha parlato dello sport dal punto di vista degli investitori e, in particolar modo, di quello americano: "Penso che, se sei uno studente di storia, sai che il fatto che qualcosa salga sempre non è un grande criterio per fare un investimento. Serve una certa normalizzazione e un atterraggio morbido in quella che vedo come una sorta di bolla degli asset. Ma posso dire in modo molto lucido che al momento esiste una bolla di inflazione degli asset nello sport, almeno per quanto riguarda le squadre, e allo stesso tempo dire che resta un ottimo settore in cui investire".