Caravello: “Il Milan come la Juventus. Sul DS rossonero dico questo”

Intervistato a Tmw, Danilo Caravello ha parlato del Milan e delle difficoltà che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "Il Milan, al pari della Juventus, è incappato in una stagione dai risultati molto altalenanti ed al di sotto delle aspettative iniziali. Si parla molto dell’inserimento in estate di un ds importante per programmare le prossime stagioni sportive e per cercare di tornare a vincere trofei, quanto prima possibile".