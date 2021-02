Caputi: “Il Milan è in un momento di difficoltà” | News

Caputi: “Il Milan primo era un’impresa”

Massimo Caputi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato del Milan dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter. “L’Inter è stata superiore in tutto, il Milan ha perso 4 delle ultime 8 partite ed è un segnale. E’ in un momento di difficoltà. Capisco l’amarezza dei tifosi ma il Milan primo era un’impresa. Il calo ci può stare in una stagione dove gli aspetti positivi sono superiori a quelli negativi. Roma-Milan dirà molto”.

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Accordo Donnarumma-Man Utd”. Vai alla news > > >