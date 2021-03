Capello su Ronaldo ‘il fenomeno’: “Lo mandai via dal Real Madrid” | News

Capello ha parlato del trasferimento al Milan di Ronaldo

Intervenuto durante il pre-partita di PSG-Barcellona, Fabio Capello ha parlato del trasferimento di Ronaldo ‘il fenomeno’ dal Real Madrid al Milan nel 2007. “Mi chiamò Galliani, gli dissi che era sovrappeso e non andava bene. Lo sconsigliai, ma il giorno dopo era a Milanello. Ronaldo ‘il fenomeno’ l’ho mandato via io. Faceva troppe feste e non riusciva a dimagrire. E stiamo parlando del giocatore più forte che io abbia mai allenato”. Intanto Maldini pensa ad un centrocampista del Liverpool.