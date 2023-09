Capello: “Inter e Juve le favorite. Milan male nel derby, ma in Champions…”

Sulle parole di Allegri (obiettivo quarto posto) : «Stavolta Max si nasconde. Probabilmente perché non vuole passare per favorito dopo gli ultimi due anni. Nascondersi, però, non è da Juventus… (risata). Allegri è un professore del mestiere, sa cosa serve per vincere».

Capello: "Il Milan non mi è piaciuto, ma..."

Sul Milan e le 'altre': «Il Milan non mi è piaciuto nel derby, ma in Champions ha disputato un'ottima partita. La Roma dipende molto dalla coppia Dybala-Lukaku. Il Napoli mi è sembrato in crescita in Coppa, però gli azzurri devono ritrovare la voglia di pressare dello scorso anno e i migliori Kvara e Osimhen. La Lazio è partita piano e l'addio di Milinkovic Savic si fa sentire: l'altro giorno per far gol di testa, una delle specialità del serbo, è dovuto andare in area Provedel, il portiere… A parte le battute, la squadra di Sarri l'ho vista meglio contro l'Atletico e in campionato risalirà».