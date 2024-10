Capello: “Real Madrid? Occhio a non sottovalutare il Milan. Ma Ancelotti …”

Fabio Capello , ex allenatore di Real Madrid e Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, al termine della giornata di Champions League . L'attuale opinionista ha affrontato anche il tema della sfida del 5 novembre, mettendo in guardia i Blancos. Il fatto che i ragazzi di Carlo Ancelotti si possano sentire così forti potrebbe infatti aiutare i rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole.

Real Madrid-Milan, Capello spiazza sul possibile esito: e quel paragone Ancelotti-Crujiff ...

"Il Milan ha comunque sofferto il Bruges, e ha incassato la rete del momentaneo 1-1 in superiorità numerica. Il problema qui è anche di organizzazione, il Milan è una squadra che dietro, a quei ritmi, lascia passare chiunque. Il 5 novembre sarò al Bernabeu, contro il Real sarà durissima: l’altra sera hanno lasciato l’auto parcheggiata fuori per un tempo, poi hanno acceso i motori e col Dortmund non c’è stata partita. Il Milan dovrà tirare fuori una prestazione super. Forse, paradossalmente, il fatto che il Madrid si senta così forte può aiutare, magari possono sottovalutare gli uomini di Fonseca. Anche se Ancelotti non è Cruijff…". LEGGI ANCHE: Bologna-Milan, Scaroni dice tutto: "Ci sono due opzioni. Rinvio? Francamente ..." >>>