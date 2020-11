Capello: “Napoli e Milan candidate al titolo nel campionato del CoVid_19”

Verso Napoli-Milan: Capello tra lotta Scudetto ed incertezza CoVid_19

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha introdotto i temi principali di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Ecco le dichiarazioni di Capello ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola su come potrà andare il campionato 2020-2021 e quanto il coronavirus potrà influire sull’assegnazione dello Scudetto.

“Il CoVid_19 è un’insidia, ahimè, imprevedibile e può togliere in ogni momento ad un allenatore giocatori di capitale importanza o anche semplicemente utili. Non sai mai quello che ti può succedere e non sei preparato a fronteggiare l’emergenza. Questa realtà favorisce l’incertezza e per me c’è un bel po’ di candidate al ruolo di Campione d’Italia. Napoli e Milan incluse”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’EX TECNICO DEL DIAVOLO >>>