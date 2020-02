Capello: “Milan timido. Il secondo rigore per la Juventus è inesistente”

NEWS MILAN – Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su ‘RadioUno‘, ha commentato la domenica calcistica dicendo la sua anche sulle polemiche che si sono accese post Juventus-Fiorentina. L’ex tecnico – fra le altre – di Milan e Juventus ha dichiarato: “Il secondo rigore per i bianconeri non andava assegnato: è inesistente. Il problema sta tutto li. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con molta serenità. Bisognerebbe lasciar correre di più e fischiare meno. Detto questo, ritengo un po’ esagerata la posizione di Rocco Commisso. Mi stupisce la decisione del VAR che dopo averlo rivisto ha confermato il rigore. Il vero problema da risolvere è questo. Comunque oggi gli arbitri non hanno sudditanza psicologica nei confronti di nessuna squadra”.

Sul Milan, Capello ha detto: “L’assenza di Zlatan Ibrahimovic contro il Verona si è fatta sentire. Ibra è un giocatore importante ed è diventato un punto di riferimento per tutta la squadra in poco tempo. Ieri a San Siro i giocatori mi sono sembrati timidi: troppi passaggi in orizzontale, nessuno rischia, e poco movimento senza palla”.

Per quanto riguarda l’Inter di Antonio Conte, Capello si è pronunciato in questi termini: “A Udine è stata una partita molto maschia e l’Inter non ha avuto lo stesso strapotere fisico che ha contro altre squadre. Alla fine che abbiano meritato i 3 punti. Penso che i nerazzurri si giocheranno lo scudetto insieme alla Juve, che è superiore come rosa, e alla Lazio“. Ecco nel dettaglio quali sono state le parole del Presidente della Fiorentina, Commisso: continua a leggere>>>

