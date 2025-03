Capello: “Milan? Sembra tutto un po’ fumoso. Non si capisce questo”

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri nella prossima stagione a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Su cosa non gli torna dell'attuale gestione del Milan: «È difficile capire cosa voglia fare come club. Chi decide cosa? Per esempio, io in questa stagione non ho compreso a fondo il ruolo di Zlatan Ibrahimović. Ora che si vuole fare? Leggo della volontà di aggiungere un direttore sportivo. Bene, ma con quali compiti e poteri? Io sono sempre stato abituato una società con posizioni chiare e definite all’interno di un’organigramma: un presidente che stanzia il budget, un amministratore delegato o direttore generale che fa rispettare i conti e dà la linea, un direttore sportivo che di concerno con l’allenatore si occupa del lato tecnico. Al Milan per ora mi pare tutto un po’ fumoso, ma vediamo se in estate si farà chiarezza».