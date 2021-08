Capello: “Milan, non giustifico la non riconoscenza di Donnarumma”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma e delle ambizioni della squadra di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni, nello specifico, sulla squadra rossonera.

Capello sull'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan per il PSG: "Se devo essere sincero, non mi aspettavo proprio la sua scelta. Una volta che il Milan si era qualificato per la Champions League, non aveva motivo di andarsene. Senza Champions sarebbe stato diverso, ma così .... Non giustifico la sua non riconoscenza, vista anche l'importante offerta che il Milan gli aveva riconosciuto".

Capello sulle ambizioni stagionali del Milan di Stefano Pioli: "Anche contro il Cagliari ho visto una squadra che gioca molto bene, che sa quello che vuole. Con giovani che sembrano aver intrapreso definitivamente la via della maturazione. Che strada può fare in Champions League? Al Milan conviene puntare direttamente al terzo posto del suo girone per spostarsi in Europa League". Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>