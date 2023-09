Capello: “Il Milan ha cambiato tanto ma è una bella squadra”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan in vista della lotta per lo Scudetto

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan in vista della lotta per lo Scudetto: "Il Milan ha cambiato tanto ma è una bella squadra quella vista nelle prime uscite. Il Napoli deve ritrovarsi mentre in corsa c'è anche la Juventus: è senza coppe ma dipende dal recupero di Pogba".