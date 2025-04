Capello: “La vittoria della Coppa Italia non salverebbe la stagione del Milan”

Sulla possibile vittoria della Coppa Italia: "C'è la solita diatriba: conta poco quando si perde, ma moltissimo quando si vince. Prendiamo il Milan, che adesso avrà la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale, come spesso ha ricordato Sérgio Conceição anche di recente. Bene, che sia chiara una cosa: anche battere il Bologna a Roma il 14 maggio non salverebbe un’annata in cui non lotti nemmeno per qualificarti in Champions. Poi certo, vincere un trofeo è meglio che non vincerlo, a maggior ragione se è ormai l’unica via per centrare un posto nelle prossime coppe europee".