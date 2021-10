Capello: “Donnarumma irriconoscente verso il Milan andando al PSG”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato ancora dell'addio di Gianluigi Donnarumma a parametro zero ai colori rossoneri

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Roma, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ma rossonero fino alla scorsa stagione, in un'intervista in esclusiva rilasciata ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Capello non ha digerito l'addio del classe 1999 ai colori rossoneri, specialmente a parametro zero e con poca chiarezza verso il club di Via Aldo Rossi ed i suoi tifosi.