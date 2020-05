Capello: “Il Governo è messo peggio del Milan, che confusione!”

MILAN NEWS – Fabio Capello ha parlato ai microfoni di ‘Rai Radio 1’ della ripresa del campionato e del Milan. L’ex allenatore rossonero ha azzardato un paragone tra il Governo e il Milan, due fazioni in cui regna molta confusione. Chi è messo meno peggio? a risposta: ‘Il Milan? Mi piacerebbe capire dove stiamo andando. Un po’ come il governo. Chi è messo peggio tra il governo e i rossoneri? Il Milan non si è ancora mosso, il governo si muove agitandosi da tutte le parti senza una linea ben chiara. Quindi paradossalmente è in una condizione migliore il Milan? Assolutamente sì“. Intanto Matteo Gabbia ha riposto alle domande dei tifosi via social: ecco cosa ha detto, continua a leggere >>>

