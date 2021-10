Capello: “Ibrahimovic è sempre stato speciale. Auguroni Zlatan!”

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, è stato il primo che ha allenato Zlatan Ibrahimovic in Italia. Questo il suo messaggio di auguri

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, è stato il primo che ha allenato Zlatan Ibrahimovic in Italia. Questo il suo messaggio di auguri ai microfoni di 'Tuttosport': "Ibra è sempre stato qualcosa di speciale, per qualità tecniche, per personalità, per voglia di vincere. Tutte queste qualità gli hanno permesso di arrivare ancora competitivo a quarant’anni. Auguroni Zlatan!". Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo