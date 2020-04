Capello: “Ho chiesto scusa a Beckham. Rimpianto? Cassano”

ULTIME NEWS – Fabio Capello ha parlato a Sky Sport di alcuni retroscena sul suo passato. Nello specifico dell’avventura al Real Madrid, in cui ha ricordato dei retroscena su Antonio Cassano e David Beckham.

“Il grande rammarico resta Cassano. Ho cercato di recuperarlo in tutti i modi e di farlo giocare come sapeva perché era un grande calciatore. Ma non ce l’ho fatta. L’ho sentito qualche giorno fa e mi ha detto che la moglie gli ha fatto mettere la testa a posto. Allora gli ho chiesto perché non si fosse sposato a 21 anni (ride ndr)”.

Su Beckham, che Capello aveva messo fuori squadra, ha raccontato: “Invece è stato un professionista straordinario, una persona seria, che meritava rispetto. Aveva firmato per il Galaxy e la società si era offesa, ma lui era impeccabile in campo e in allenamento nonostante lo avessi tenuto fuori per tre partite. Gli ho chiesto scusa davanti a tutti“. Sempre Capello, ha anche parlato di Ibrahimovic: “Gli ho tolto la gioia, vi spiego” >>>