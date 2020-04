Capello: “Quanto pesano le maglie di Milan e Real. Ibra? Gli ho tolto la gioia”

NEWS MILAN – L’intervista a Fabio Capello a Sky Sport, con l’ex allenatore del Milan che racconta l’impatto dei grandi stadi in cui ha allenato (San Siro e Santiago Bernabeu) su alcuni calciatori. E poi anche un ricordo di Zlatan Ibrahimovic, che Capello ha allenato quando lo svedese è arrivato alla Juventus, primo anno in Serie A per lui.

Proprio su Ibra, Capello ha raccontato: “In lui ho visto un gran talento. Siccome è oroglioso di quello che fa e capisce quello che dici per migliorarlo, gli dissi ‘Basta Ajax’ perché lui giocava sempre per giocare e il gol era un optional. Gli dicevo ‘Fai meno circo‘. Gli ho dovuto togliere delle gioia per farlo diventare il giocatore che è ora”.

Il peso delle maglie di Milan e Real Madrid: “I giocatori che sono stati acquistati che pensavamo, o che pensavo io stesso, sarebbero stati giusti per quella squadra, poi con le maglie di Milan e Real Madrid avevano difficoltà a riproporsi come li pensavo. Cercavo di fargli capire e dai fargli vedere le doti, però appena entravano a San Siro o al Bernabeu non erano più quelli, come Emerson”.

Intanto oggi pomeriggio bellissima intervista rilasciata da Ricardo Kakà, ecco i suoi ricordi in rossonero >>>