Capello: “Con Gullit e Cassano venni alle mani. Su Ronaldo al Milan…”

Sulla rottura con Ronaldo: "A febbraio del 2007 decisi di mandarlo via, era uno a cui piaceva fare festa e coinvolgeva il gruppo. Un giorno arrivò van Nistelrooij e mi disse: 'Mister, qua negli spogliatoi c'è odore di alcol'. Era vero. Ronaldo quell'anno pesava 94 kg. In Corea, al Mondiale 2002, ne pesava 82. Gli dissi di dimagrire... arrivò a 92,5".

Sul consiglio a Berlusconi: "Berlusconi un giorno mi chiama per chiedermi consiglio per un ipotetico acquisto. Glielo sconsigliai, dicendogli che era un festaiolo, pensava solo alle donne. Lui mi disse, 'Ok, grazie Fabio'. Il giorno dopo: Ronaldo al Milan".