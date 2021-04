Capello e la lotta Champions: “Il Milan rischia perchè…” | Serie A News

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata al giornale.it, ha parlato della lotta in Serie A per i posti Champions

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del giornale.it. Capello, tra le tante cose, ha parlato della lotta Champions League in Serie A: "Questa sarà una grande battaglia da godere fino alla fine. Ci sono tante squadre in lotta per la Champions. Devo dire che la Juventus mi sembra ritrovata, ha il morale alto dopo la vittoria contro il Napoli. Invece la squadra di Gattuso può sempre fare risultato perché ha qualità oltre che una rosa importante. L’Atalanta è una macchina da guerra e sta andando alla grande. E poi c’è anche il Milan che comunque è sempre al secondo posto e nell’ultimo periodo ha fatto anche qualche punticino inaspettato e forse anche non meritato. Se devo sbilanciarmi penso che Inter e Juventus andranno sicuro in Champions, e poi ovviamente due tra Atalanta, Napoli e Milan”. Intanto Maldini pensa a un nuovo giocatore per il centrocampo. Ecco chi è.