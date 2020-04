Capello: “Dirigenza Milan? Mi tolgo un sassolino dalla scarpa”

ULTIME NEWS MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, intervenuto in diretta su ‘Sky Sport’ all’interno dell’intervista di Adriano Galliani, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa riguardo al passato. Immediata anche la replica dell’ex dirigente rossonero: “Ci siamo sempre trovati bene sia con Galliani che con Braida. Si analizzava tutto molto bene, abbiamo fatto sempre grandi acquisti. Un sassolino dalla scarpa devo però togliermelo: quando sono tornato dal Real Madrid mi sono trovato una squadra che non mi soddisfaceva (ride ndr)”.

Galliani: “Il ritorno, come quello di Arrigo, non è stato fortunatissimo, ma succede. Sono così tante le vittorie che le sconfitte non me le ricordo più”. Intanto ecco il gran gol di Ibrahimovic in allenamento con l’Hammarby, continua a leggere >>>