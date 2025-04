Capello: “Conceicao? Per la conferma bisognerà capire questa cosa”

Capello: "La conferma di Conceicao? Non basterà la Coppa Italia perché..."

Sulla conferma di Sergio Conceicao: "Basterà la Coppa Italia per confermare Conceição in panchina? La domanda secondo me è mal posta: nel lavoro di un allenatore, prima ancora dei risultati in Supercoppa o in Coppa Italia, io mi concentrerei piuttosto sullo spogliatoio, chiedendomi se c'è un percorso comune che può far pensare con ottimismo al futuro. Ma queste sono considerazioni che solo chi è dentro al Milan può fare e non certo io".