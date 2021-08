Capello: “Champions League? Fossi nel Milan punterei al terzo posto”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, non si è mostrato esattamente ottimista sul cammino del Milan in Champions League

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, non si è mostrato esattamente ottimista sul cammino del Milan in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport'": Anche contro il Cagliari ho visto una squadra che gioca molto bene, che sa quello che vuole. Con giovani che sembrano aver intrapreso definitivamente la via della maturazione. Che strada può fare in Champions League? Al Milan conviene puntare direttamente al terzo posto del suo girone per spostarsi in Europa League". Calciomercato ufficialmente terminato! Messias e non solo: ecco le ultime mosse del Milan