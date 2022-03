Capello: “Calcio italiano troppo lento, dobbiamo cambiare mentalità”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato il calcio italiano e ha invitato a copiare il calcio tedesco, più intenso e veloce

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato il calcio italiano e ha invitato a copiare il calcio tedesco, più intenso e veloce. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Giochiamo troppo lenti. Non siamo veloci, la palla saltella quando viene fatto un passaggio e questo non è accettabile. Il calcio è più agonismo e più velocità, dobbiamo cambiare mentalità. Questo voler tenere la palla con un possesso inutile e noioso non ci serve più".