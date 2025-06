Sul giocatore più forte mai allenato: "Io ho avuto la fortuna di giocare con Rivera e di allenare Baggio, anche se a mezzo servizio. Ronaldo Il Fenomeno pesava 94 kg e non voleva dimagrire, ho dovuto mandarlo via. Poi c'è van Basten. Ma io ne ricordo due che meritavano il Pallone d'Oro: Baresi e Maldini che hanno fatto la storia del calcio e del Milan. Questi sono stati due punti di forza per la leadership e per la serietà. Quando venivano altri a vedere il Milan allenarsi si accorgevano che nessuno arrivava in ritardo. A quel tempo non era accettato, non era ammesso".