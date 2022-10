Capello: “Allegri come me quando ritornai al Milan. Non riesce a fare le cose”

Dopo cinque anni straordinari in cui ha vinto tutto, Fabio Capello si è trasferito al Real Madrid prima di fare ritorno nel club rossonero l'anno successivo. Una minestra riscaldata indigesta per tutte le parti in causa, un replay che non è andato nel migliore dei modi. Lo stesso Capello, dagli studi di 'Sky Sport', ha paragonato la sua avventura a quella di Massimiliano Allegri , che sembra aver perso il controllo della Juventus. Queste le dichiarazioni.

"Mi sembra che stia vivendo la cosa che ho vissuto io nel Milan quando sono tornato: vede le cose che non vanno però non riesce a far guarire la squadra. Cerchi di far fare certe cose che poi in campo non vengono fatte. Perché? Appena arrivi ti senti come 'è arrivato l'ombrellone e noi siamo tranquilli'. Io la leggo in questa maniera. La cosa che più mi faceva arrabbiare era che giocatori che due anni prima davano tutto, vedevo che non riuscivano a dare quello che potevano darmi. C'erano certi giocatori che non mi piacevano, alcune cose non funzionavano. Io nella Juve vedo proprio questo".