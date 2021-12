Cantamessa: “Donnarumma? Non so se Raiola faccia il suo totale interesse”

Leandro Cantamessa, avvocato del Milan, ha parlato del trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG 'orchestrato' dal suo agente Mino Raiola

Leandro Cantamessa , avvocato del Milan , è intervenuto ai microfoni di 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo' e, in merito la corsa al titolo in Serie A ha detto: "Milan in testa al Napoli ? Tanto lo vincerà l’ Inter lo Scudetto . Napoli e Milan pieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa difficile".

Interrogato, poi, sulla possibilità che Gianluigi Donnarumma si sia pentito del suo addio al Milan per trasferirsi al PSG a parametro zero, Cantamessa ha sottolineato: "Non so se si è pentito. Ma non ci interessa perché adesso il presente è Mike Maignan, che non ha fatto rimpiangere l’ex portiere del Milan. Non so se il procuratore faccia l’interesse totale del calciatore, ho i miei dubbi, non so cosa faccia Mino Raiola dal momento in cui non lo conosco perfettamente". Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>