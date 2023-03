Canovi: “Thiago Motta rifiutò il suo trasferimento al Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'agente Dario Canovi ripercorre alcune trattative passate tra cui quella di Thiago Motta che fu molto vicino a vestire la maglia del Milan : "Noi lo seguiamo da quando era al Barcellona, ma in quel periodo di tempo rifiutò un sacco di soldi per un trasferimento al Milan. A Thiago Motta garantivano 1,5 milioni l’anno, evidentemente perché voleva dimostrare che era un giocatore all’altezza".

Il procuratore poi ha concluso, rivelando ulteriori dettagli: "Quando rifiutò quell’offerta al club rossonero, il suo obiettivo era quello di dimostrare che era in grado di sostenere una rosa come quella del Barcellona. Poi si fece male due volte. Per un periodo non lo abbiamo più seguito, anche se ci siamo ritrovati in seguito quando era al Genoa". "Vuole tornare in Italia": Milan, che occasione di mercato >>>