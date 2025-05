Canovi: “Tare al Milan? Una buona indicazione. Ma dietro deve esserci…”

Intervenuto a Tmw Radio, Dario Canovi ha parlato del Milan e del sempre più vicino arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo

Intervenuto a Tmw Radio, Dario Canovi ha parlato del Milan e del sempre più vicino arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. L'operatore di mercato ha elogiato la scelta della dirigenza rossonera, sottolineando la capacità di Tare nel trovare giocatori capaci. Tuttavia, Canovi ribadisce la necessità di avere, alle spalle, una società forte. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Tare al Milan? Sarei felice per lui. Lo stimo tanto. È un direttore sportivo capace, che sa trovare calciatori e sa fare una squadra. Devi esserci una società forte dietro… la scelta di Tare è già una buona indicazione. È mancato un po’ tutto. La partita di Coppa Italia è la fotografia della stagione. Ha giocato male anche il Bologna. La partita in se non è stata bella. Orribile. Piena di errori da una parte e dall’altra".