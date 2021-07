Cannavaro: “Questa Italia rispecchia Mancini: bella da vedere e concreta”

Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, ha elogiato la Nazionale di Roberto Mancini con queste dichiarazioni

Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, ha elogiato la Nazionale di Roberto Mancini con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "In tutte le nazionali in cui sono andato c'è sempre stato uno spirito eccezionale. La nostra forza è sempre stata il gruppo. Mancini è stato bravo non solo a far giocare bene la squadra, ma a costruire un gruppo di ragazzi che hanno un solo obiettivo: vincere e divertire. Guardiamo gli ultimi minuti contro il Belgio: eravamo in vantaggio, ma Mancini ha tolto Immobile e ha messo Belotti, ha tolto Chiesa e ha messo Berardi. Ha voluto lanciare il messaggio che dovevamo comunque continuare a giocare come sapevamo fare nonostante fossimo in vantaggio e mancassero pochi minuti. Non è la prima volta che fa così. L'allenatore, con le sue mosse, è quello che indirizza la squadra: Mancini lo sta facendo egregiamente e si vede. Il modo di giocare dell'Italia rispecchia Roberto: è bello da vedere e concreto. Sono contento dei risultati che stanno ottenendo, perché veniamo da una grande delusione e il nostro movimento calcio aveva bisogno di un'immagine così".