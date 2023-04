Cannavaro: “Il Milan è l’unico ad aver capito come far male al Napoli”

Fabio Cannavaro , ex difensore di Napoli , Parma , Inter e Juventus in Serie A , nonché della Nazionale Italiana campione del mondo nel 2006 , ha parlato in un'intervista esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' dell'imminente Scudetto della squadra di Luciano Spalletti . Azzurri, però, eliminati dal Milan di Stefano Pioli nei quarti di finale di Champions League .

A tal proposito, Cannavaro ha dichiarato quanto segue. "Il Napoli ha sfiorato pure quella impresa. Purtroppo ci è arrivato con alcuni uomini chiave non in buone condizioni e negli episodi decisivi è stato sfortunato. E poi va detto che il Milan è l'unico ad aver capito come far male agli azzurri. Hanno tre uomini più Sandro Tonali fondamentali e Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão stavano tutti benissimo".