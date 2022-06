Cannavaro: “Un consiglio a Ibrahimovic? Faccia quel che sente, ma …”

Fabio Cannavaro ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Gennaro Gattuso in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Parma, Inter e Juventus in Serie A, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un'intervista esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante del Milan, con cui Cannavaro ha giocato per due stagioni, dal 2004 al 2006, nella Juve, è infatti fermo ai box dopo l'ultimo intervento ai legamenti del ginocchio.

Tornerà soltanto nel 2023, a 41 anni compiuti. Non sarebbe, forse, giunta l'ora di ritirarsi? Cannavaro, interpellato sulla questione, ha voluto dare questo consiglio a Zlatan. "Ho visto che comunque il suo ruolo da leader lo ha mantenuto anche fuori dal campo. Faccia quel che sente, ma mi pare già pronto per il futuro". L'ex capitano della Nazionale Italiana campione del mondo nel 2006, poi, ha anche parlato delle accuse di razzismo e misoginia che hanno travolto, in Spagna, Gennaro Gattuso.

"Veramente assurdo. Al Tottenham come al Valencia si stanno consumando lotte interne tra dirigenti. Rino è un professionista esemplare che ha già ottenuto buoni risultati. Non può essere giudicato da leoni da tastiera e da gente che non ha idea di chi sia. Sono sicuro che in Spagna farà molto bene", la chiosa di Cannavaro.