Cannavaro: “Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: ecco perché”

Fabio Cannavaro elogia Zlatan Ibrahimovic: "Quando è arrivato alla Juventus si capiva che era speciale. Lui da elogiare come CR7"

Ecco le sue parole: "Quando arrivò alla Juve era un ragazzino, ma era chiaro fosse diverso dagli altri. È lanciatissimo, Zlatan! Gli vanno fatti i complimenti per come si cura e gestisce". Cannavaro poi ci tiene a sottolineare come Ibrahimovic sia da elogiare come Cristiano Ronaldo: "Si parla sempre di CR7, ma Ibra cura ogni dettaglio come il portoghese".