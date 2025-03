Candreva: “Nel Milan c’è aria negativa. Per il quarto posto non deve….”

Intervistato a Sky Sport, Antonio Candreva ha parlato così del Milan , del momento dei rossoneri e della lotta per lo scudetto tra Napoli e Inter : "Nel Milan si è creata un'aria negativa, col cambio di allenatore e di tanti giocatori che erano inizialmente stati presi per restare a lungo: penso ad Alvaro Morata su tutti. C'è un po' di confusione. Se il Milan avesse vinto le partite che doveva, si sarebbe trovavo lì in lizza per il quarto posto. Se vuole credere ancora nell'Europa, non deve fare più passi falsi da qui alla fine".

Sull'Inter di Inzaghi: "Inzaghi ha fatto un percorso fantastico con l'Inter, migliorando il gioco dei suoi nerazzurri ogni anno. Ha tenuto testa alla squadra più forte d'Europa in finale di Champions, io gli allungherei il contratto. Se lo merita. Io l'ho avuto per poco alla Lazio, non me lo sono goduto. Tra lui e Conte, guardando ai miei ex allenatori, dico il secondo perché l'ho avuto per più tempo: in Nazionale e all'Inter".