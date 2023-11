Tuchel esalta il Milan: “Molto forte, era impressionante”

Il Milan non ha giocato benissimo nelle ultime giornate di Serie A, ma si è ripreso in Champions League con la vittoria a San Siro contro il PSG. Una prestazione che è passata inosservata. Thomas Tuchel, ex allenatore del PSG e attualmente al Bayern Monaco, ha parlato a Canal Football Club della sfida di Champions di martedì scorso tra Milan e PSG. Grandi complimenti per i rossoneri. Ecco le sue parole.