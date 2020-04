Camporese (dif. Pordenone): “Pobega? E’ da Serie A, ve lo descrivo”

ULTIME NEWS MILAN – Michele Camporese, difensore del Pordenone, ha elogiato il compagno di squadra Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Fossi un direttore ci punterei tanto. Al netto dell’aspetto tecnico e fisico, caratterialmente ha voglia di migliorarsi, sa ascoltare e non è detto che tutti vogliano farlo, anche quelli bravi. Ha una forza fisica straripante: ha giocato mezzala ma può giocare in tante posizioni. E’ un ‘cavallo’, ha forza fisica, atleticamente è una spanna sopra agli altri. Ha una gamba da Serie A: deve migliorare, in qualche situazione è acerbo ma investirei a occhi chiusi”. Intanto il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓