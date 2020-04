Calciomercato Milan – Ibrahimovic in dubbio: decisivo incontro con Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Sono tantissimi le ipotesi in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Si è pensato ad un’ipotesi ritiro dal calcio giocato, ma anche ad un cambio squadra visto l’addio di Zvonimir Boban, vero fautore del suo ritorno al Milan. Ma ancora nulla è deciso a quanto pare. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, infatti, decisivo sarà l’incontro tra lo svedese e Ivan Gazidis, rimasto in sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Uno snodo importantissimo, perché qui il manager sudafricano spiegherà il progetto al classe 1981, che in teoria dovrebbe escluderlo vista l’età e vista a filosofia che si ha intenzione di adottare. Ma nulla è deciso, tutto è ancora possibile.

Capitoso allenatore: se fosse per Ibrahimovic non ci sarebbero dubbi sulla conferma di Stefano Pioli, ma da quello che filtra nelle ultime ore è sempre Ralf Rangnick il candidato numero uno per la panchina. Il tedesco pretende pieni poteri anche sul mercato, per questo motivo sarà da definire anche il futuro di Paolo Maldini. Il direttore tecnico non sembrerebbe così vicino a lasciare il club rossonero, per questo stanno aumentando le quotazioni di Unai Emery, che già ha lavorato con Gazidis all’Arsenal. Una situazione a dir poco nebulosa ma, ritornando ad Ibrahimovic, il tutto dovrà essere chiaro quando quel famoso summit avrà luogo. Lo spogliatoio intanto è spaccato in due riguardo alla scelta dell’allenatore, ECCO I DETTAGLI >>>