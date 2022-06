Camoranesi: “Scudetto? Milan favorito, ma non c’è gap netto con Inter e Juve”

Mauro German Camoranesi, ex calciatore della Juventus, ha indicato il Milan come favorito per lo scudetto in vista della prossima stagione

Renato Panno

Mauro German Camoranesi, ex calciatore della Juventus, ha indicato la favorita per lo scudetto in vista della prossima stagione. Il Milan è la squadra più accreditata per il bis, ma il gap con Inter e Juventus non è cos netto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Milan, occhio a Inter e Juventus"

"Dico il Milan, perché ha una squadra giovane che ha imparato bene a fare le cose semplici e comunque mantiene ancora un appeal in Europa grazie ai successi del passato che le altre squadre non hanno. Però non vedo un gap così netto con Inter e Juventus. È stato un campionato equilibrato e lo scudetto rossonero è arrivato alla fine di un percorso importante, io credo che bianconeri e nerazzurri la prossima stagione partiranno per contendergli il tricolore".