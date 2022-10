Cambiasso: “Mount tira in porta, nessuno del Chelsea si aspettava il rigore”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Esteban Cambiasso ha parlato del discusso calcio di rigore concesso al Chelsea contro il Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter: "Come ha detto anche Pioli, il calcio è uno sport di contatto. Il giocatore del Chelsea tira anche in porta, nessuno del Chelsea si aspettava il rigore, Potter si è messo le mani nei capelli per il gol sbagliato. Chi ha giocato sa che nel calcio le mani si usano. Tra l'altro qui si parla di un rigore e anche di un cartellino rosso". Rinnovo Leao: incontro in programma e offerta del Milan pronta. Le ultime news