Cambiasso: “Il Milan ha pagato l’errore sul rigore di Giroud”

Intervenuto a Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato del Milan e della sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League: "Ha pagato tantissimo il rigore sbagliato da Giroud, per come si è messa poi la partita ha concesso spazi ad una squadra che chiedeva solo questo".