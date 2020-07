Calhanoglu: “Vi racconto le difficoltà del primo anno al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, ai microfoni di ‘StarCasinò.sport‘, ha parlato di numerosi argomenti. Tra cui le sue prestazioni post-lockdown, gli allenamenti, ma anche di Pioli, Ibra, Donnarumma, di sogni, ambizioni e del suo tempo libero. Vi segnaliamo nello specifico una parte della sua intervista, in cui racconta le sue difficoltà al primo anno in Italia.

Calhanoglu si è trasferito al Milan dal Bayer Leverkusen nell’estate 2017, acquistato dall’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli durante la proprietà cinese di Yonghong Li. L’impatto del fantasista turco non fu particolarmente positivo, e oggi Calha ne spiega i motivi:

“Il primo anno sono arrivato a Milano e i sei mesi precedenti non avevo giocato, è stato molto difficile tornare fisicamente per me. Ho dovuto anche imparare la lingua. Il secondo anno sono migliorato un po’ con Rino (Gattuso, ndr), ho imparato anche più la lingua. Il terzo anno è il mio anno, ho grande fiducia”.

Le differenze tra la Serie A e la Bundesliga: “e il calcio italiano che è molto diverso dalla Bundesliga, qua ci sono tanti giocatori di qualità, tatticamente cercano di guardarti tutti i movimenti”.

L’Italia e il tempo libero: “In Italia mi piace la gente, è molto simile a quella della Turchia. Mi piace il cibo, mi piace molto il risotto alla Milanese. Mi piace giocare con la mia bambina, ho tempo per lei tutti i giorni. Quando finisco l’allenamento col Milan torno a casa e faccio allenamento con lei”.

LEGGI LE ALTRE DICHIARAZIONI DI CALHANOGLU >>>

L’INTERVISTA BENNACER… CHE PAROLE PER IBRA >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>