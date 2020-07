Calhanoglu su Donnarumma: “Ha una qualità che apprezzo più di tutte”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, ai microfoni di ‘StarCasinò.sport‘, ha parlato di numerosi argomenti. Tra cui le sue prestazioni post-lockdown, gli allenamenti, ma anche di Pioli, Ibra, di sogni, ambizioni e del suo tempo libero. Nel dettaglio vi segnaliamo la parte in cui Calhanoglu parla di Gigio Donnarumma:

“Anche Donnarumma è un grande giocatore, ha una grande personalità, è un bravo ragazzo. Mi piace molto giocare con Gigio, è giovane ma ha una bella personalità, sono molto contento anche per lui. Ha giocato già 200 partite così giovane, complimenti a lui”.

Un pensiero anche su Pioli e Ibrahimovic: Zlatan quando è arrivato al Milan ci ha aiutato tantissimo e con grande passione. Spero rimanga anche il prossimo anno perché è un giocatore importante per noi sia dentro che fuori dal campo. Grazie a Pioli sono riuscito a tornare il Calhanoglu che giocava in Bundesliga. Siamo contenti del suo rinnovo e del fatto che possiamo giocare ancora per lui”.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI CALHA >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>

L’INTERVISTA BENNACER… CHE PAROLE PER IBRA >>>