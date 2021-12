Calhanoglu: “Sono partito per tante ragioni. Felice dopo il gol nel derby”

Hakan Calhanoglu ritorna a parlare della scelta di lasciare il Milan per accasarsi all'Inter. Il turco, ancora una volta, getta benzina sul fuoco

Renato Panno

Hakan Calhanoglu ritorna a parlare della scelta di lasciare il Milan per accasarsi all'Inter. Il turco, ancora una volta, getta benzina sul fuoco. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'S Sport': "Quando mi sono trasferito all’Inter ho avuto non poche ripercussioni personali. Ho passato un periodo difficile con questa situazione. In fondo, il Milan non partecipava alla Champions League da sette stagioni. Ci sono molte ragioni diverse nella mia partenza. Il Milan non le ha spiegate".

Sull’Inter: "Mi hanno accolto benissimo. Da quando giocavo al Milan mi sono abituato all’Italia. Adesso conosco anche l’italiano. La squadra è di altissima qualità. Penso che abbiamo una rosa migliore del Milan. Devo ringraziare Simone Inzaghi, mi voleva molto. All’Inter sto interpretando un ruolo diverso. Al Milan giocavo da numero 10. Qui Barella, Brozovic ed io ci alterniamo in posizione da 6 e 8. Ho fatto fatica ad adattarmi al nuovo ruolo. Bisogna sapere cosa fare e quando. Posso dire di aver trovato la mia posizione. Ho giocato per l’ultima volta questa posizione in Nazionale. Mi sta molto bene perché mi piace prendere la palla da dietro e giocare".

Sul derby: "Sapevo che il derby di Milano non sarebbe stato facile per me. Mi sono preparato molto per quella partita. Non mi sono mai messo sotto pressione. Avevamo Lautaro Martinez come tiratore, e poi io. Ma i miei compagni volevano che lo sfruttassi nel derby. Ero felice dopo aver segnato il gol".