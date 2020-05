Calhanoglu: “Sono un numero 10. Futuro? Posso dire solo una cosa!”

NEWS MILAN – Hakan Calhanoglu ha parlato il video-collegamento con i colleghi di Sky Sport di numerosi argomenti. Ci soffermiamo in particolare sul suo ruolo e sul suo futuro, visto che il su contratto con il Milan è in scadenza nel giugno 2021, dunque la prossima stagione.

Sul suo ruolo in campo: “Pioli sa che io sono un numero 10, in questo ruolo mi trovo molto meglio, mi piace giocare in quella posizione”. Proprio nelle ultime partite giocate, Calhanoglu è stato schierato dietro Ibrahimovic nel 4-2-3-1 (che diventava 4-4-1-1 in fase difensiva).

Come vede il suo futuro al Milan: “Io per ora sono concentrato solo sulle 12 partite che mancano, perché spero nella ripartenza della stagione. Poi affronteremo la situazione e decideremo insieme al mio agente, sperando di trovare una buona soluzione”.

