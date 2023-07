Calhanoglu: “Passaggio dal Milan all’Inter? Non ho esitato, ero onorato”

Le parole di Hakan Calhanoglu sul passaggio dal Milan all'Inter

"Passaggio dal Milan all'Inter? Quando una cosa deve succedere, succede. Quando mi hanno chiamato Piero Ausilio e Inzaghi ho capito che era una cosa importante per me. Per me è stato un onore essere chiamato in un club come l'Inter. Così ho subito deciso di trasferirmi. La storia è andata liscia. Passare dal Milan all'Inter non è facile per chi tifa Inter. Quindi ho sempre dato il massimo in campo. Volevo che la gente mi vedesse in campo a giocare per la squadra. Ora penso di averlo messo nella mente dei tifosi".